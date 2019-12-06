Тюменские детсады примут малышей после ремонта в следующем году
Глава Тюмени Руслан Кухарук проинспектировал ход ремонта дошкольных учреждений города. В следующем году сразу в нескольких детсадах завершится капитальный ремонт, и они откроют свои двери для малышей.
По информации пресс-службы администрации города Тюмени, на улице Пржевальского, 52, на одной территории идет ремонт сразу двух корпусов детского сада № 58. Совсем скоро здесь устроят кровлю, уже утеплен фасад, установлены оконные блоки, ведется монтаж теплового узла.
Фото - горадминистрация.
Что касается территории детсада, то здесь заасфальтированы дорожки, организован подъезд, устанавливаются малые архитектурные формы. В новый сад пойдут 210 детей в возрасте до 3 лет.
Преображения ждут и корпуса дошкольного отделения школы № 89, которая находится на улице Мельничной, 80. Комплекс зданий состоит из нескольких блоков. В одном из них уже открыт детский сад на 12 групп, в другом – спортивный зал, в третьем еще ведутся строительные работы. Завершить капитальный ремонт блока, который начался два месяца назад, планируется в конце 2020 года.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU