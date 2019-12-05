В Тюменском колледже цифровых и педагогических технологий появилось уникальное оборудование

СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-05T17:20:24+03:00

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В Тюменском колледже цифровых и педагогических технологий появились обновлённые мастерские и уникальное оборудование. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в этом году образовательное учреждение выиграло грант Министерства просвещения РФ на оснащение мастерских по международным стандартам в рамках проекта «Повышение конкурентоспособности профессионального образования» национального проекта «Образование».

Презентация оборудования и мастерских пройдёт 12 декабря в 10 часов. Участники презентации увидят модернизированные учебные кабинеты и лаборатории. С их помощью в колледже будут готовить специалистов приоритетной группы компетенций по направлению «Информационные и коммуникационные технологии», «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн и разработка», «Разработка мобильных приложений», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений».

Высокотехнологичное оборудование обеспечит подготовку студентов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе со стандартами «Ворлдскиллс Россия». А это значит, что колледж станет площадкой дополнительного профессионального образования для взрослых и профориентации школьников и молодёжи. Обновлённые лаборатории позволят готовить востребованные кадры для Тюменской области и помогут в переобучении работников действующих предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU