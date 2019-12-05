2019-12-05T15:48:37+03:00
Экономика

Более 810 миллиардов рублей лежат на банковских счетах тюменцев

Значительная часть средств хранится в рублях
Вадим Бегун
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Более 810 миллиардов рублей лежат на банковских счетах тюменцев. Фото - pixabay.com.Более 810 миллиардов рублей лежат на банковских счетах тюменцев. Фото - pixabay.com.
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Более 810 миллиардов рублей хранится на счетах граждан в банковских структурах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. За год общая сумма увеличилась на шесть процентов, а средства ямальцев – сразу на 33 процента.

– Основной объем вкладов – 433 миллиарда рублей, что составляет 53 процента, – приходится на жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 236 миллиардов – юга области и более 141 млрд рублей - Ямало-Ненецкого автономного округа, – поделились цифрами в отделении по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Там также сообщили, что средняя сумма вклада в расчете на каждого жителя Ямала составляет 261 тысячу рублей, Югры – 259 тысяч, юга области – 154 тысячи.

Что интересно, свыше 76 процентов в общем объеме депозитов жители области хранят в рублях. К тому же с начала года объем вкладов в иностранной валюте уменьшился на 5 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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