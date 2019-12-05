2019-12-05T10:18:20+03:00
Экономика

Тюменским предпринимателям расскажут о современном подходе в управлении через дизайн-мышление

Образовательный тренинг пройдёт в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиФото: Инвестиционное агентство Тюменской области
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Образовательный тренинг «Современный подход в управлении через дизайн-мышление» программы «Гостиничный бизнес и туризм» состоится в Тюмени 6 декабря, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие организовано центром «Мой бизнес», Инвестиционным агентством Тюменской области и «Деловой Россией» по заказу правительства Тюменской области.

Лекцию прочитает тренер и фасилитатор дизайн-мышления и сервис-дизайна, сооснователь проекта The Museum of Me в Европе Наталья Шипилова. Она применяет дизайн-мышление и сервис-дизайн в создании и продвижении продуктов и сервисов в России и Европе: KPMG, Yandex, Mars, HBC Coca-Cola.

Тюменские предприниматели узнают, как отличить классические проектный менеджмент от гибких современных инструментов и как подобрать подходящий для своего бизнеса метод управления. Также им расскажут о методологии достижения целей, о написании стратегий с mind map, об управлении задачами и проектами по scrum, о состоянии сверхэффективности и командообразовании и об управлении временем с облачными календарями.

Участие в тренинге бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Подробности можно уточнить по телефону 8-982-932-10-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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