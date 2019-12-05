2019-12-05T09:49:06+03:00
Здоровье

Академик РАН: проведение «Университетской клиники» в Тюменской области способствует решению сложных задач

На открытии научно-практической конференции Олег Янушевич заявил, что наш регион заслуженно лидирует по многим показателям
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Академик РАН проведение «Университетской клиники» в Тюменской области способствует решению сложных задачАкадемик РАН проведение «Университетской клиники» в Тюменской области способствует решению сложных задачФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Тюменская область заслуженно лидирует по многим показателям, но специализированный форум способствует решению сложных задач, которые есть во всех регионах. Такое мнение выразил академик РАН Олег Янушевич на открытии научно-практической конференции «Университетская клиника», которое прошло 4 декабря. По мнению академика, приезд представителей академической медицины поможет решить накопившиеся вопросы и разобрать сложные клинические случаи.

Директор университетской клиники Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) академик РАН Владимир Крылов выразил благодарность губернатору Тюменской области Александру Моору и региональной команде за открытость и активное участие в развитии сферы здравоохранения.

Тюмень и Тюменская область – один из плацдармов организации научной деятельности и внедрения новых инновационных технологий в медицинскую практику, – подчеркнул Владимир Крылов.

Научно-практическая конференция «Университетская клиника» в очередной раз собрала ведущих специалистов теоретической и практической медицины. На пленарных заседаниях, которые проходят 5 декабря, участники обсуждают профилактику неинфекционных заболеваний, биомедицинские технологии в стоматологии, гастроэнтерологические патологии, акушерство и другие темы.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, такие встречи позволяют получить не только теоретические знания, но и практический опыт. Благодаря лекциям, мастер-классам, видеотрансляциям из операционных, разбору сложных клинических случаев, тюменские врачи, не выезжая за пределы региона, смогут наблюдать за работой мастеров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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