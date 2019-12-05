Академик РАН: проведение «Университетской клиники» в Тюменской области способствует решению сложных задач
Тюменская область заслуженно лидирует по многим показателям, но специализированный форум способствует решению сложных задач, которые есть во всех регионах. Такое мнение выразил академик РАН Олег Янушевич на открытии научно-практической конференции «Университетская клиника», которое прошло 4 декабря. По мнению академика, приезд представителей академической медицины поможет решить накопившиеся вопросы и разобрать сложные клинические случаи.
Директор университетской клиники Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) академик РАН Владимир Крылов выразил благодарность губернатору Тюменской области Александру Моору и региональной команде за открытость и активное участие в развитии сферы здравоохранения.
– Тюмень и Тюменская область – один из плацдармов организации научной деятельности и внедрения новых инновационных технологий в медицинскую практику, – подчеркнул Владимир Крылов.
Научно-практическая конференция «Университетская клиника» в очередной раз собрала ведущих специалистов теоретической и практической медицины. На пленарных заседаниях, которые проходят 5 декабря, участники обсуждают профилактику неинфекционных заболеваний, биомедицинские технологии в стоматологии, гастроэнтерологические патологии, акушерство и другие темы.
Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, такие встречи позволяют получить не только теоретические знания, но и практический опыт. Благодаря лекциям, мастер-классам, видеотрансляциям из операционных, разбору сложных клинических случаев, тюменские врачи, не выезжая за пределы региона, смогут наблюдать за работой мастеров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU