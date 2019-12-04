2019-12-04T22:08:47+03:00
Здоровье

Для тюменской ОКБ № 2 закуплено медицинское оборудование на сумму более 62 млн рублей

Обеспечение медицинских учреждений современной техникой входит в задачи национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
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В тюменской областной клинической больнице № 2 появилось новое медицинское оборудование на сумму более 62 млн рублей. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, обеспечение медицинских учреждений современной техникой входит в задачи национального проекта «Здравоохранение».

Для удаления внутримозговых гематом и клипирования аневризм сосудов головного мозга в остром периоде кровоизлияния применяется эндоскопическая стойка экспертного класса для малоинвазивных операций на головном мозге. Его стоимость – более 14 млн рублей. Оборудование на расстоянии с большой точностью показывает, в какой точке головного мозга находится инструмент, как он перемещается в реальном масштабе времени. Как результат – повышается хирургическая точность операционного доступа, снижается травматичность вмешательства и сокращается время восстановления пациента после него.

В отделения реанимации поступили 7 наркозно-дыхательных систем и 2 аппарата искусственной вентиляции легких со всеми современными возможностями. Приборы искусственной вентиляции лёгких могут автоматически «подстраиваться» под состояние различных диапазонов дыхания. Вся аппаратура оснащена датчиками тревоги и имеет многоуровневую систему профилей управления.

По словам руководителя анестезиолого-реанимационной службы ОКБ № 2 Игоря Панова, каждый наркозный аппарат сочетает в себе несколько функций: искусственную вентиляцию легких, расширенный мониторинг во время анестезиологического пособия, анализатор газов, встроенный медицинский аспиратор.

– Всё это облегчает работу анестезиолога в операционной. Аппарат позволяет быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию во время проведения наркоза, что повышает безопасность пациента, – отметил Игорь Панов.

Пять аппаратов ультразвуковой диагностики появились в диагностической службе. Четыре из них используются в стационаре, один – во взрослой поликлинике взамен устаревшего. Он уже используется при проведении диспансеризации и профилактических осмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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