Женщина, ставшая жертвой пермского стрелка, раньше жила в Тюмени

СЕГОДНЯ 20:35 2019-12-04T20:50:51+03:00

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Пермская трагедия коснулась и Тюмени. Жертвой неадекватного геймера, открывшего пальбу на улице, стала 50-летняя Елена Х. Как пишут пользователи соцсетей, раньше Елена жила в Сибири. В Россию она переехала из Казахстана и какое-то время считалась тюменкой. В областном центре у нее есть близкие люди. Но, как родной, на ее странице в соцсети указан другой город: Актобе, Казахстан.

Как пишет Комсомольская правда-Пермь из Казахстана женщина переехала вместе с сыном.

- Она его очень любила, - цитируют коллеги родственницу погибшей. - Он очень порядочный, получил два высших образования. Лена хорошо его воспитала.

В Предуралье Елена перебралась несколько лет назад. Работала поваром и сегодня утром шла на смену. К сожалению, до работы женщине не дал дойти убийца.

Напомним, сегодня утром, 4 декабря, микрорайоне Гайва города Перми ранее судимый 50-летний мужчина открыл стрельбу по случайным прохожим и машинам. В Елену он стрелял несколько раз. Ранил жителя микрорайона и сотрудника Росгвардии.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.

Редакция приносит свои соболезнования родным и близким Елены.

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ИСТОЧНИК KP.RU