2019-12-04T20:50:51+03:00
Происшествия

Женщина, ставшая жертвой пермского стрелка, раньше жила в Тюмени

В Россию женщина переехала из бывшей союзной республики
Дмитрий Терентьев
Поделиться:
Фото - страница Елены Х. в vkФото - страница Елены Х. в vk
Изменить размер текста:

Пермская трагедия коснулась и Тюмени. Жертвой неадекватного геймера, открывшего пальбу на улице, стала 50-летняя Елена Х. Как пишут пользователи соцсетей, раньше Елена жила в Сибири. В Россию она переехала из Казахстана и какое-то время считалась тюменкой. В областном центре у нее есть близкие люди. Но, как родной, на ее странице в соцсети указан другой город: Актобе, Казахстан.

Как пишет Комсомольская правда-Пермь из Казахстана женщина переехала вместе с сыном.

- Она его очень любила, - цитируют коллеги родственницу погибшей. - Он очень порядочный, получил два высших образования. Лена хорошо его воспитала.

В Предуралье Елена перебралась несколько лет назад. Работала поваром и сегодня утром шла на смену. К сожалению, до работы женщине не дал дойти убийца.

Напомним, сегодня утром, 4 декабря, микрорайоне Гайва города Перми ранее судимый 50-летний мужчина открыл стрельбу по случайным прохожим и машинам. В Елену он стрелял несколько раз. Ранил жителя микрорайона и сотрудника Росгвардии.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.

Редакция приносит свои соболезнования родным и близким Елены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Было 8 выстрелов». Пермяк палил без разбора в прохожих, погиб один человек. Известно, что есть еще пострадавшие (подробнее)

"Погибла женщина, еще двое ранены". Следователи рассказали о ЧП в Перми, где мужчина открыл стрельбу по прохожим. Возбуждено уголовное дело (подробнее)

"Он целился прямо в меня". Многодетный таксист рассказал о ЧП в Перми, где мужчина стрелял по прохожим. 35-летний Артем Р. успел пригнуться, и пуля пробила только лобовое стекло[аудио] (подробнее)

"Он думал, что находится в видеоигре". Источник в полиции рассказал о мужчине, который стрелял по прохожим в Перми. По словам собеседника, 50-летний Дмитрий П. был под наркотиками (подробнее)

"Вокруг меня какая-то ерунда ходит". Бизнесмен, устроивший стрельбу в Перми, звонил перед этим матери. 50-летний Дмитрий П. говорил бессвязно и испытывал страх[аудио] (подробнее)

"Она очень любила единственного сына". Родные погибшей при стрельбе в Перми женщины рассказали о ней. Подозреваемого в преступлении уже задержали[аудио] (подробнее)

"Это было как в дешевом боевике". Таксиста, который пострадал при стрельбе в Перми, спасло чудо. Злоумышленник выстрелил в пермяка несколько раз (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рынок Африки открыт для тюменских производителей
«Тюменский Экспортный Форум» показал заинтересованность тюменских производителей в поставках продукции за рубеж
Кинофестиваль «Ноль Плюс»– в сотне лучших проектов России, по оценке Фонда президентских грантов
Тюменские семиклассники узнали о сетях и облачных технологиях
Волонтёры проекта «ГидыTMN55+» приглашают тюменцев в мобильный туристический центр
Показатели нормативности дорог в Тюменской области выше, чем в среднем по России
Тюменская область и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве
Жители Тюменской области могут смотреть программы местного ТВ на девятой кнопке
Перевозки пассажиров по маршруту Тюмень – Тобольск в 2019 году выросли на 20%
Полуголый мужчина, незаконная стройка и похищение торговца: публикуем главные новости Тюмени 4 декабря 2019
Тюменские бизнесмены могут внести предложения в «предпринимательский» национальный проект
Молодой тюменец не смог вылететь на отдых с новой супругой из-за алиментов
Названы победители регионального конкурса «Экспортёр года Тюменской области»
Инвестпроект по расширению страусиной фермы в Тюменском районе – в стадии завершения
Брокерскую комиссию возвращают новым клиентам
Прокуроры лишили тоболяков возможности купить через интернет наркотики
В Тюмени проверили качество питьевой воды. Результаты вас впечатлят
В Тюменской области автобус с работниками птицефабрики вылетел в кювет
«Надо срочно проверить счетчик!»: в Тюмени орудуют слесари-мошенники
Известная авиакомпания прекратила полеты из тюменского Рощино
В Тюмени семья несколько дней удерживала в кладовке связанного скотчем парня
В Тобольске мать пыталась задушить свою несовершеннолетнюю дочь
Тюменские экспортёры смогут модернизировать свои сайты
В Ялуторовске пьяный мужчина избил женщину, которая шла на работу
«Ах, эта свадьба!»: тюменцы стали чаще жениться
Тюменская область получит 1,5 млрд рублей гранта за качество работы региональных властей
Тюменские налоговики банкротят сразу несколько предприятий