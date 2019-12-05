«Елка желаний»: тюменцам предлагают осчастливить детей и пенсионеров

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-05T07:00:55+03:00

Для этого нужно просто снять с елки открытку и отправить подарок

Изменить размер текста: A A

На тюменском железнодорожном вокзале стартовала новогодняя акция «Елка желаний». Здесь установлена хвойная красавица с открытками-обращениями к Деду Морозу. Авторы писем – детдомовцы, дети-инвалиды, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, а также одинокие пожилые люди.

– В роли Деда Мороза может выступить любой желающий. Для этого нужно снять с елки открытку и купить указанный в ней новогодний подарок, тем самым исполнив чью-то мечту. Подробная инструкция находится внутри каждой открытки. Свой подарок можно передать через волонтеров, которые ежедневно дежурят у елки. В канун праздника Дед Мороз и Снегурочка доставят собранные подарки адресатам, – рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД» – Свердловская железная дорога.

Акция продлится до 29 декабря. Отчет с фотографиями можно будет посмотреть после 20 января следующего года в группе «Бессмертный полк Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU