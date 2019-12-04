Волонтёры проекта «ГидыTMN55+» приглашают тюменцев в мобильный туристический центр

СЕГОДНЯ 19:40 2019-12-04T20:56:30+03:00

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В Тюменской области продолжается реализация социального проекта «ГидыTMN55+», который соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, волонтёры проекта приглашают тюменцев и гостей города в мобильный туристический центр к Выставочному залу (ул. Севастопольская, 12).

В этом инфокиоске экскурсоводы-любители 55+ представят свои лучшие авторские маршруты, расскажут о действующих маршрутах и экскурсиях, которые проводятся в рамках проекта. Каждую неделю опытные любители краеведения при помощи современных технологий предоставляют тюменцам возможность путешествовать по городу в VR-очках абсолютно бесплатно.

Волонтёры рассказывают о городских достопримечательностях, важных памятниках архитектуры и искусства и о многом другом. Благодаря экскурсоводам посетители узнают об исторических событиях, которые повлияли на становление Тюмени, а также о значимых мероприятиях, которые проходят в регионе. Стоит отметить, что мероприятия проходят в рамках реализации практической части образовательной программы по дисциплине: «Проектная деятельность, подготовка авторских экскурсий по Тюмени».

Напомним, социальный проект «ГидыTMN55+» Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» является победителем конкурса Фонда президентских грантов. Он является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества и продолжительности жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU