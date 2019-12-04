2019-12-04T18:47:42+03:00
Экономика

Тюменская область и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи в документе поставили губернатор Александр Моор и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничествеТюменская область и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничествеФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Тюменская область выполняет все обязательства по возмещению выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки. Об этом на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором заявил начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. По его словам, сегодня Свердловская магистраль полностью удовлетворяет потребности экономики Тюменской области в перевозке грузов и пассажиров.

- Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области в текущем году по сравнению с прошлым увеличены на 28% и составили порядка 5 млрд рублей. Завершена реализация одного из ключевых проектов ОАО «РЖД» – строительство вторых путей на направлении ТобольскСургут, - рассказал Иван Колесников.

Он также отметил, что строительство железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания компаний-резидентов индустриального парка «Богандинский» - в числе перспективных региональных направлений. Кроме того, с 9 декабря 2019 между Тюменью и Екатеринбургом в формате «Дневного экспресса» начнёт курсировать электропоезд «Ласточка», а в 2020-м году планируется запустить вечернюю электричку из Тюмени в Екатеринбург.

По итогам встречи между правительством Тюменской области и ОАО «РЖД» было подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на период 2020 – 2022 гг. Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, документ определяет основные направления взаимодействия сторон. В их числе: транспортное обеспечение экономики субъекта РФ, создание доступной среды для маломобильных групп населения, модернизация железнодорожной инфраструктуры, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования железнодорожного транспорта и обновление подвижного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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