2019-12-04T18:24:23+03:00
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Перевозки пассажиров по маршруту Тюмень – Тобольск в 2019 году выросли на 20%

Об этом рассказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников на встрече с губернатором Александром Моором
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Перевозки пассажиров по маршруту Тюмень – Тобольск в 2019 году выросли на 20%Перевозки пассажиров по маршруту Тюмень – Тобольск в 2019 году выросли на 20%Фото: Татьяна Коркина
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Актуальные вопросы взаимодействия, в том числе реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, развитие пригородного комплекса, пассажирских и грузовых перевозок обсудили сегодня, 4 декабря, губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников.

По словам главы региона, правительство Тюменской области и «Российские железные жороги» связывают долголетние конструктивные отношения.

- Развитие экономики региона невозможно представить без качественно организованной и бесперебойной перевозки железнодорожным транспортом грузов и пассажиров. В бюджете Тюменской области ежегодно предусматриваются субсидии, которые сохраняют тариф для жителей региона на социально доступном уровне, - цитирует Александра Моора пресс-службе регионального правительства.

Александр Моор напомнил, что в прошлом году между Тюменью и Тобольском начал курсировать обновлённый подвижной состав с брендированными комфортабельными вагонами в стиле национального проекта «Императорский маршрут». По мнению главы региона, это один из удачных проектов. Состав закуплен «Свердловской пригородной компанией» в лизинг при поддержке правительства Тюменской области.

- Перевозки пассажиров по маршруту Тюмень – Тобольск в 2019 году выросли на 20%, наполняемость вагонов составила 70%, только детских групп перевезено более 330, - отметил Иван Колесников.

В 2020 году планируется закупить ещё 6 вагонов, благодаря чему с 2021 году на направлении «Тюмень – Тобольск» будут курсировать поезда с бОльшим количеством вагонов и с повышенными потребительскими характеристиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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