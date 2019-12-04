Инвестпроект по расширению страусиной фермы в Тюменском районе – в стадии завершения

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-04T16:00:23+03:00

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Реализация инвестиционного проекта по расширению фермы африканского страуса в селе Чикча Тюменского района находится в стадии завершения. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект предусматривает строительство шести новых помещений – административного здания, кафе, гостиницы и трёх зданий для содержания животных.

Как отметил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Андрей Шальнев, сегодня здесь построены гостиница и кафе. Проведены инженерные коммуникации, завершена внутренняя отделка, куплена мебель. Три номера первого этажа введены в эксплуатацию, открыто кафе для посетителей. В зданиях для содержания животных завершается внутренняя отделка.

Напомним, на ферме организованы платные экскурсии для детей и взрослых, есть возможность покататься на лошадях и пони и купить продукты собственного производства фермы. Проект – изюминка агротуризма Тюменской области, поэтому его расширение приведёт к увеличению турпотока в наш регион.

В сентябре 2019 года страусиная ферма отметила десятилетний юбилей. Без экскурсий не обходится ни один день: ферму посещают не только жители Тюменской области, но и гости из соседних регионов и Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU