В Тюменской области продолжает работу социальный PROект #bezПожара

СЕГОДНЯ 20:53 2019-12-03T20:53:28+03:00

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В Тюменской области продолжается масштабный социальный PROект #bezПожара. Так, в конце ноября активисты Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» провели предновогодний рейд по установке автономных дымовых извещателей в домах пенсионеров.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, к социальной программе присоединились «серебряные» добровольцы отряда «Бабушки особого назначения», которые прошли специальную подготовку в области пожарной безопасности. Так, где живут одинокие старики, волонтёры 55+ установили датчики дыма и провели подробный инструктаж по правилам использования электроприборов, действий при пожаре и мер безопасности во время новогодних праздников.

По словам 82-летней Пелагеи Дмитриевной, после установки датчика ей станет намного спокойнее. Несколько лет назад в её квартире случилось задымление, и она не знала, что делать.

- Сейчас я уверена, что в случае повторения подобной ситуации, этот прибор оповестит меня об опасности и я смогу сориентироваться быстрее. Тем более волонтеры подробно рассказали мне, что нужно делать, чтобы избежать возникновения пожара, - рассказала пенсионерка.

Стоит отметить, что с начала работы социальной программы свыше 2,7 тысяч тюменских домов стали безопаснее. До конца 2019 года специалисты проведут ещё несколько выездов и абсолютно бесплатно установят дымоизвещатели в домах нуждающихся пенсионеров. Оставить заявку на установку датчика и сообщить о людях, которым необходим противопожарный прибор, можно по телефонам 510-590, 510-589 (департамент БЖД), 30-39-59 (ТРБФ «Старшее поколение»).

ИСТОЧНИК KP.RU