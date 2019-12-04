2019-12-04T07:41:08+03:00
Происшествия

Едем в соседнее село: жителя Заводоуковска будут судить за пьяную поездку к другу

Мужчина повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения
Вадим Бегун
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Заводоуковска может отправиться в колонию за пьяную езду. Он сел за руль нетрезвым не один раз.

– Сотрудники ДПС на 3-м километре автодороги Новая Заимка – Сосновка остановили машину под управлением 39-летнего мужчины. Он сообщил, что поехал в соседнее село к приятелю, так как уже была ночь, решил самостоятельно доехать на авто. От водителя исходил запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило, что нарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейские установили, что ранее судимый неработающий гражданин уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в пьяном виде. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи, которая «светит» тюменцу, предусматривает наказание в виде штрафа размером от 200 до 300 тысяч рублей или лишением свободы сроком до двух лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Чем бы дитя не тешилось»: полуголый мужчина на фоне светящихся медведей шокировал тюменцев
Пожилой пешеход погиб под колесами авто под Тюменью
Тюменских бизнесменов просят украсить витрины магазинов к Новому году
Жителей Тюмени ознакомят с благоустройством пруда Утиный
Врачам ишимской Областной больницы № 4 вручили ключи от новых квартир
В Тюмени 33-й маршрут будет ходить по-новому
В Тюменской области продолжает работу социальный PROект #bezПожара
Погода на 4 декабря в Тюмени: пасмурно весь день
Тюменские доктора обменялись ценным опытом на конференции урологов
Тюменские дети, оставшиеся без попечения родителей, приняли участие в новогодних мастер-классах
Тюменский комбинат школьного питания кормил детей перловкой с неправильным ядром
В Тюменской области пройдут «Добрые уроки»
В Тюменской области состоялся II региональный открытый конкурс-фестиваль им. Г. А. Ульянова
Тюменских предпринимателей научат мотивировать персонал
Александр Моор поздравил учеников областной ФМШ с победой на олимпиаде по экспериментальной физике
Центр Тюмени погрузился во тьму
Тоболячка пришла в церковь помолиться и согрешить