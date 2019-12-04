Едем в соседнее село: жителя Заводоуковска будут судить за пьяную поездку к другу

СЕГОДНЯ 06:40 2019-12-04T07:41:08+03:00

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Житель Заводоуковска может отправиться в колонию за пьяную езду. Он сел за руль нетрезвым не один раз.

– Сотрудники ДПС на 3-м километре автодороги Новая Заимка – Сосновка остановили машину под управлением 39-летнего мужчины. Он сообщил, что поехал в соседнее село к приятелю, так как уже была ночь, решил самостоятельно доехать на авто. От водителя исходил запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило, что нарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейские установили, что ранее судимый неработающий гражданин уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в пьяном виде. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи, которая «светит» тюменцу, предусматривает наказание в виде штрафа размером от 200 до 300 тысяч рублей или лишением свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU