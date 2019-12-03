Тюменских предпринимателей научат мотивировать персонал

СЕГОДНЯ 16:52 2019-12-03T17:12:05+03:00

Онлайн-тренинг «Мотивация персонала от А до Я» пройдет в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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Онлайн-тренинг руководителя коммерческих проектов компании «АО «Деловая среда», эксперта в области построения системного бизнеса Александра Яковлева «Мотивация персонала от А до Я» состоится сегодня, 3 декабря, в 19 часов в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие пройдет в рамках программы «Гостиничный бизнес и туризм», которая организована центром «Мой бизнес», Инвестиционным агентством Тюменской области и «Деловой Россией» по заказу правительства Тюменской области.

На занятии подробно рассмотрят цели и задачи мотивации персонала, виды и основные элементы мотивации, текучку кадров, основные правила мотивации, основные требования к системе мотивации персонала, тарифную систему оплаты труда и примеры нематериальной мотивации.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что образовательный тренинг на тему «Продажи и переговоры» прошёл в Тюменском технопарке в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На занятиях разобрали основные технологии продаж, строительство долгосрочных отношений с клиентом, технику работы с возражениями, грамотное ведение телефонных переговоров, правила деловой переписки и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU