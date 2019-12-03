Северянка засудила тюменскую компанию за испорченный дизайнерский диван

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-03T13:17:49+03:00

Дело о выплате неустойки длилось почти год

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Жительница Ноябрьска сумела «вытрясти» из тюменской фирмы крупную сумму денег. Дело в том, что организация поставила женщине модный диван в совершенно непотребном виде.

– В феврале этого года жительница Ноябрьска приобрела дизайнерский диван, дистанционно заключив договор купли-продажи. Стоимость мягкой мебели составила почти 91 тысячу рублей. К тому же женщине предстояло оплатить услуги транспортной компании, чтобы доставить диван из Тюмени, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве заявили, что при вскрытии упаковки радость от приобретения северянки сменилась гневом: ткань мебели и корпус бельевого короба были повреждены. Женщине ничего не оставалось, как обратиться в суд.

Там продавца обязали выплатить всю стоимость испорченного товара плюс различные расходы покупателя – всего более 150 тысяч рублей. Однако тюменская фирма не спешила расставаться со своими деньгами. Тогда судебные приставы перевели со счета компании всю положенную сумму жительнице Ноябрьска.

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ИСТОЧНИК KP.RU