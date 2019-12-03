2019-12-03T12:03:12+03:00
Общество

Тоболяков привел в ужас гигантский огненный факел на известном заводе

Местные жители засомневались в отсутствии вреда для экологии
Вадим Бегун
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Тоболяков ужаснул огненный факел с завода. Фото - Ринат Атнагулов.Тоболяков ужаснул огненный факел с завода. Фото - Ринат Атнагулов.
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В Тобольске накануне, 2 декабря, на заводе «ЗапСибНефтехим» появился гигантский огненный факел. Горение сопровождалось дымом.

«Говорящие» фотографии с завода появились в социальных сетях. Тоболяки, по их же словам, пришли в ужас от увиденного. На тобольских предприятиях «СИБУРа» местных жителей поспешили успокоить.

– На фото факел производства пиролиза, который в настоящее время горит интенсивнее обычного. Это связано с пусковыми операциями после проведения технологического обслуживания оборудования в рамках пусконаладочных работ. Установка пиролиза на «ЗапСибНефтехиме» мощная, поэтому для проведения этих операций необходимо определённое время, – рассказали в компании.

Там заверили, что качество атмосферного воздуха в автоматическом режиме постоянно контролируют три экологических поста (один на границе санитарно-защитной зоны предприятия, еще два в городе). Превышений предельно допустимой концентрации ни на одном из них в этот период зафиксировано не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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