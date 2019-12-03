2019-12-03T10:14:24+03:00
Происшествия

Делайте ставки, господа: тюменец в магазине организовал азартные игры

Азартный местный житель может сесть в тюрьму на два года
Вадим Бегун
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Тюменец в магазине организовал азартные игры. Фото - pixabay.com.Тюменец в магазине организовал азартные игры. Фото - pixabay.com.
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Тюменские следователи предъявили обвинение 26-летнему местному жителю. Мужчина прямо в магазине незаконно организовал и проводил азартные игры.

– По данным следствия, весной этой года обвиняемый купил терминал со всем необходимым оборудованием и установленным программным обеспечением. В начале июля он договорился с собственником магазина в поселке Московский Тюменского района и там подключил терминал к интернету, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как стало известно, незаконная деятельность мужчины была установлена и пресечена. Его могут оштрафовать на сумму от трехсот до пятисот тысяч рублей, обязать к работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов или лишить свободы на два года.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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