2 Дек. 22:19 2019-12-02T22:19:15+03:00

В Тюменской области созданы запасы лекарств более чем на три месяца Фото: Татьяна Коркина

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Программы льготного лекарственного обеспечения за счёт федерального и областного бюджетов реализуются в Тюменской области в рамках национального проекта «Здравоохранения». Аукционы на поставку лекарств и оказание услуги по обеспечению людей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями проводятся своевременно. На сегодняшний день запасы лекарств созданы более чем на три месяца.

Право на получение государственной социальной помощи по обеспечению лекарствами по рецептам врача в Тюменской области имеют почти 55 тысяч льготников. На оказание отдельным категориям граждан из федерального бюджета выделены средства на сумму 761,9 млн рублей. В 2019 году людям, которые обратились за медицинской помощью, отпущено лекарств на сумму 675,2 млн рублей; обеспечено свыше 1,1 млн рецептов.

Если лекарственной терапии оказывается недостаточно, по жизненным показаниям гражданам назначают другие лекарства, которые оплачиваются за счёт средств областного бюджета. В этом году таких препаратов «федеральным» льготникам назначено на сумму более 34,6 млн рублей.

Вопросы обеспечения населения лекарствами и медицинскими изделиями находятся на постоянном контроле правительства Тюменской области. По всем вопросам обращайтесь в департамент здравоохранения Тюменской области по телефонам горячей линии: 8 (3452) 42-78-23, 8(3452) 68-45-65.

ЦИФРЫ

С начала 2019 года дорогостоящих лекарств поставлено на сумму 401,5 млн рублей;

За этот же период отпущено лекарств по 5282 рецептам на сумму 316,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU