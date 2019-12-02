2019-12-02T22:19:15+03:00
Здоровье

В Тюменской области созданы запасы лекарств более чем на три месяца

Программы льготного лекарственного обеспечения за счёт бюджета реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области созданы запасы лекарств более чем на три месяцаВ Тюменской области созданы запасы лекарств более чем на три месяцаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Программы льготного лекарственного обеспечения за счёт федерального и областного бюджетов реализуются в Тюменской области в рамках национального проекта «Здравоохранения». Аукционы на поставку лекарств и оказание услуги по обеспечению людей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями проводятся своевременно. На сегодняшний день запасы лекарств созданы более чем на три месяца.

Право на получение государственной социальной помощи по обеспечению лекарствами по рецептам врача в Тюменской области имеют почти 55 тысяч льготников. На оказание отдельным категориям граждан из федерального бюджета выделены средства на сумму 761,9 млн рублей. В 2019 году людям, которые обратились за медицинской помощью, отпущено лекарств на сумму 675,2 млн рублей; обеспечено свыше 1,1 млн рецептов.

Если лекарственной терапии оказывается недостаточно, по жизненным показаниям гражданам назначают другие лекарства, которые оплачиваются за счёт средств областного бюджета. В этом году таких препаратов «федеральным» льготникам назначено на сумму более 34,6 млн рублей.

Вопросы обеспечения населения лекарствами и медицинскими изделиями находятся на постоянном контроле правительства Тюменской области. По всем вопросам обращайтесь в департамент здравоохранения Тюменской области по телефонам горячей линии: 8 (3452) 42-78-23, 8(3452) 68-45-65.

ЦИФРЫ

С начала 2019 года дорогостоящих лекарств поставлено на сумму 401,5 млн рублей;

За этот же период отпущено лекарств по 5282 рецептам на сумму 316,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменским предпринимателям рассказали о налогах в экспортной деятельности
Тюменские предприниматели наладили связи с узбекскими партнёрами
В Тюменской области состоится одно из ключевых событий отрасли «Социальная политика»
В Тюменской области завершился VII Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia
Тюменская область – в числе победителей конкурса лучших практик в сфере детства
Устройство ESCAN, придуманное тюменскими школьниками, получило грант программы «Преактум»
Для тюменских школьников пройдёт декабрьский «Урок цифры»
От стратегической сессии, посвящённой мерам господдержки, ждут конкретных идей
В Тюменской области прошла стратегическая сессия с технологией дизайн-мышления
У тюменцев есть шанс увидеть самый зрелищный звездопад 2019 года
Аномально тёплое начало зимы принесёт тюменцам оттепель в середине декабря
В Югре продолжается марафон бизнес-событий
Мегион стал одним из лидеров в реализации мероприятий экологического нацпроекта
Больные лошади, смертельное падение и поножовщина на Шаимском проезде: публикуем главные новости Тюмени 2 декабря 2019
Больных направляют на убой: в Тюмени у лошадей нашли опасную инфекцию