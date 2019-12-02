Тюменским предпринимателям рассказали о налогах в экспортной деятельности

2 Дек. 21:52 2019-12-02T21:52:36+03:00

Обучающий семинар для представителей бизнеса состоялся в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

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Итоги обучения начинающих экспортёров по теме «Налоги в экспортной деятельности» подвели Центр поддержки экспорта Тюменской области и Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области». Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, семинар прошёл в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Участие в семинаре «Налоги в экспортной деятельности» приняли 12 субъектов малого и среднего предпринимательства региона. С помощью интерактивных методов обучения квалифицированный тренер рассказал слушателям, как повысить эффективной внешнеторговой сделки, как выбрать систему налогообложения и налоговый режим с учётом бизнес-модели, как пройти налоговую проверку и взаимодействовать с налоговыми инспекторами.

Кроме того, предприниматели узнали, какие этапы экспортного проекта подвержены наибольшим налоговым рискам и какие документы нужно подготовить экспортёру, чтобы получить льготную ставку НДС.

По словам участников семинара, мероприятие получилось очень глубоким и ёмким. Тренер ответил на все интересующие предпринимателей вопросы и раскрыл секреты правильного ведения бизнеса. По окончании семинара каждый слушатель получил сертификаты об участии в семинаре «Налоги в экспортной деятельности» образовательной программы РЭЦ.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», за время обучения по Образовательной программе АО «Российский экспортный центр» в 2018 году очные занятия посетили свыше 120 слушателей. Все они – региональные представители малого и среднего бизнеса, которые заинтересованы в реализации экспортной деятельности своего предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU