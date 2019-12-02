Тюменские предприниматели наладили связи с узбекскими партнёрами

2 Дек. 21:42 2019-12-02T21:42:30+03:00

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Делегация Тюменской области, куда вошли специалисты Центра поддержки экспорта Тюменской области, регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки и представители предприятий «Ламифор-Тюмень», «ТНГК» и «Тюменский завод Гофротруб» побывала с рабочим визитом столице Узбекистана, Ташкенте. Деловая поездка состоялась в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Программа поездки включала в себя деловые встречи и биржу контактов в формате B2B, в рамках которых тюменцы провели переговоры с потенциальными партнёрами из Узбекистана по экспорту тюменской продукции и услуг (компаниями ENTER ENGINEERING PTE LTD, LUKOIL UZBEKISTAN OPERATING COMPANY, ERIELL GMBH, «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ», хокимияты, водоканалы и частные и государственные образовательные учреждения Узбекистана. Кроме того, для участников бизнес-миссии организовали индивидуальные посещения предприятий-импортёров в Ташкенте.

По итогам бизнес-миссии в Республику Узбекистан тюменские предприниматели ведут переговоры в рамках установленных контактов и обсуждают условия осуществления первых поставок. Как отметил руководитель Центра поддержки экспорта Сергей Полухин, бизнес-миссии – это эффективный инструмент, который позволяет экспортерам добиться нужного результата, снизить риски и получить бизнес-связи.

ИСТОЧНИК KP.RU