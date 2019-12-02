В Тюменской области состоится одно из ключевых событий отрасли «Социальная политика»
Первый региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти состоится в Тюмени 12 декабря в 10.30. Организаторами мероприятия выступают департамент социального развития Тюменской области и Областной центр реабилитации инвалидов.
Форум – одно из ключевых и социально-значимых событий отрасли «Социальная политика». Он объединит ведущие организации Тюменской области, которые оказывают услуги людям с ограниченными возможностями здоровья. В число участников вошли представители государственных структур, реабилитационных учреждений, учреждения культуры, занятости, спорта и образования, общественные организации и некоммерческие компании, которые реализуют товары реабилитационной направленности. Участники презентуют наиболее эффективные практики и технологии работы с людьми и инвалидностью, востребованные и популярные товары, а также новейшее реабилитационное оборудование.
Посетители форума смогут посетить массу творческих и развивающих мастер-классов, спортивные площадки, бесплатные консультации юристов, врачей, психологов и логопедов. Семьи с детьми, которые воспитывают детей-инвалидов, смогут послушать публичные выступления экспертов в области неврологии и психологии. Ребятишки смогут провести время на детской площадке под присмотром аниматоров.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменский опыт межведомственного взаимодействия в вопросах раннего выявления семейного неблагополучия и помощи таким семьям признан лучшим в России по итогам конкурса Агентства стратегических инициатив.
ИСТОЧНИК KP.RU