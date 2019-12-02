2019-12-02T21:30:09+03:00
Общество

В Тюменской области состоится одно из ключевых событий отрасли «Социальная политика»

Первый региональный форум-выставка #возМОЖНОсти пройдёт в Тюмени 12 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области состоится одно из ключевых событий отрасли «Социальная политика»В Тюменской области состоится одно из ключевых событий отрасли «Социальная политика»
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Первый региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти состоится в Тюмени 12 декабря в 10.30. Организаторами мероприятия выступают департамент социального развития Тюменской области и Областной центр реабилитации инвалидов.

Форум – одно из ключевых и социально-значимых событий отрасли «Социальная политика». Он объединит ведущие организации Тюменской области, которые оказывают услуги людям с ограниченными возможностями здоровья. В число участников вошли представители государственных структур, реабилитационных учреждений, учреждения культуры, занятости, спорта и образования, общественные организации и некоммерческие компании, которые реализуют товары реабилитационной направленности. Участники презентуют наиболее эффективные практики и технологии работы с людьми и инвалидностью, востребованные и популярные товары, а также новейшее реабилитационное оборудование.

Посетители форума смогут посетить массу творческих и развивающих мастер-классов, спортивные площадки, бесплатные консультации юристов, врачей, психологов и логопедов. Семьи с детьми, которые воспитывают детей-инвалидов, смогут послушать публичные выступления экспертов в области неврологии и психологии. Ребятишки смогут провести время на детской площадке под присмотром аниматоров.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменский опыт межведомственного взаимодействия в вопросах раннего выявления семейного неблагополучия и помощи таким семьям признан лучшим в России по итогам конкурса Агентства стратегических инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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