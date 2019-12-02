Тюменская область – в числе победителей конкурса лучших практик в сфере детства

2 Дек. 21:08 2019-12-02T21:08:29+03:00

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Тюменский опыт межведомственного взаимодействия в вопросах раннего выявления семейного неблагополучия и помощи таким семьям признан лучшим в России по итогам конкурса Агентства стратегических инициатив. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект победил в номинации «Обеспечение и защита прав и интересов детей» по итогам конкурса лучших управленческих региональных и муниципальных практик в сфере детства, организованного АСИ. Помимо тюменского опыта, в число победителей вошли ещё 16 проектов со всей России.

Региональная практика организации межведомственного взаимодействия реализуется в Тюменской области в рамках программы «Десятилетия детства». Она направлена на поддержку семей с детьми, предупреждение социального неблагополучия, поиск новых форм взаимодействия с ребенком и семьей. Для реализации практике в регионе созданы инновационные службы помощи семьям с детьми: региональная служба инспекторов по охране детства, межведомственная социальная служба экстренного реагирования «Ребенок и семья». Кроме того, в работу внедрён областной банк данных семей и несовершеннолетних, который позволяет в режиме реального времени координировать индивидуальную профилактическую работу с ребенком и семьей.

До 15 декабря лучшие детские практики, выявленные по итогам конкурса, разместят в библиотеке умных решений «Смартека». В 2020 году АСИ будет поддерживать и продвигать практики-победители на федеральных и региональных форумах и площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU