2019-12-02T21:08:29+03:00
Общество

Тюменская область – в числе победителей конкурса лучших практик в сфере детства

Тюменский опыт по раннему выявлению семейного неблагополучия признан лучшим в России по итогам конкурса АСИ
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменская область – в числе победителей конкурса лучших практик в сфере детстваТюменская область – в числе победителей конкурса лучших практик в сфере детства
Изменить размер текста:

Тюменский опыт межведомственного взаимодействия в вопросах раннего выявления семейного неблагополучия и помощи таким семьям признан лучшим в России по итогам конкурса Агентства стратегических инициатив. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект победил в номинации «Обеспечение и защита прав и интересов детей» по итогам конкурса лучших управленческих региональных и муниципальных практик в сфере детства, организованного АСИ. Помимо тюменского опыта, в число победителей вошли ещё 16 проектов со всей России.

Региональная практика организации межведомственного взаимодействия реализуется в Тюменской области в рамках программы «Десятилетия детства». Она направлена на поддержку семей с детьми, предупреждение социального неблагополучия, поиск новых форм взаимодействия с ребенком и семьей. Для реализации практике в регионе созданы инновационные службы помощи семьям с детьми: региональная служба инспекторов по охране детства, межведомственная социальная служба экстренного реагирования «Ребенок и семья». Кроме того, в работу внедрён областной банк данных семей и несовершеннолетних, который позволяет в режиме реального времени координировать индивидуальную профилактическую работу с ребенком и семьей.

До 15 декабря лучшие детские практики, выявленные по итогам конкурса, разместят в библиотеке умных решений «Смартека». В 2020 году АСИ будет поддерживать и продвигать практики-победители на федеральных и региональных форумах и площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области созданы запасы лекарств более чем на три месяца
Тюменским предпринимателям рассказали о налогах в экспортной деятельности
Тюменские предприниматели наладили связи с узбекскими партнёрами
В Тюменской области состоится одно из ключевых событий отрасли «Социальная политика»
В Тюменской области завершился VII Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia
Устройство ESCAN, придуманное тюменскими школьниками, получило грант программы «Преактум»
Для тюменских школьников пройдёт декабрьский «Урок цифры»
От стратегической сессии, посвящённой мерам господдержки, ждут конкретных идей
В Тюменской области прошла стратегическая сессия с технологией дизайн-мышления
У тюменцев есть шанс увидеть самый зрелищный звездопад 2019 года
Аномально тёплое начало зимы принесёт тюменцам оттепель в середине декабря
В Югре продолжается марафон бизнес-событий
Мегион стал одним из лидеров в реализации мероприятий экологического нацпроекта
Больные лошади, смертельное падение и поножовщина на Шаимском проезде: публикуем главные новости Тюмени 2 декабря 2019
Больных направляют на убой: в Тюмени у лошадей нашли опасную инфекцию