Устройство ESCAN, придуманное тюменскими школьниками, получило грант программы «Преактум»

2 Дек. 20:58 2019-12-02T20:58:49+03:00

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Проект учеников Областной физико-математической школы ESCAN – устройство, позволяющее автоматически передавать показания приборов учётов (счётчиков) в управляющие компании без участия человека – получил грант Всероссийской некоммерческой программы развития предпринимательства среди молодёжи «Преактум».

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, проект стал единственным из 40 представленных в полуфинале кубка, кто получил грант. Теперь он сможет принять участие на финальном соревновании, которое пройдёт на следующей неделе в Москве. Авторы проекта – Юлия Борисова и Сергей Мальцев – поборются за звание лучшего проекта России.

«Кубок Преактум: практики будущего» состоялся на этих выходных в восьми российских регионах. Участники прошли двухдневный экспресс-акселератор, дорабатывали свои проекты и получали по ним обратную связь от ведущих специалистов области со всей страны, а также боролись за грант на развитие своей идеи.

Полуфинал прошёл в одном из семи городов кубка – Екатеринбурге. Именно там прошли презентацию все три проекта учеником ФМШ. Помимо ESCAN, тюменцы презентовали проект SmartRent – умные замки для тех, кто сдаёт и арендует жильё (авторы Эрик Оганнисян, Игнат Косеньков, Денис Васильев) и экспресс-способ оценки антибиотикорезистентности бактерий (проект, который позволяет провести анализ устойчивости бактерий за два часа вместо двух недель). Его автором стал Александр Банков.

ИСТОЧНИК KP.RU