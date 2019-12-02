2019-12-02T20:32:59+03:00
Экономика

Для тюменских школьников пройдёт декабрьский «Урок цифры»

Серия необычных уроков информатики проходят в рамках реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Для тюменских школьников пройдёт декабрьский «Урок цифры»Для тюменских школьников пройдёт декабрьский «Урок цифры»
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Серия необычных уроков информатики, которые проходят в российских школах в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», пройдёт со 2 по 15 декабря. Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, в этом месяце «Урок цифры» будет посвящён теме «Сети и облачные технологии».

Новый урок подготовили специалисты компании «1С», у которых есть существенный опыт создания и сопровождения облачных сервисов. В видеолекции DevOps инженер расскажет о том, то такое Сеть, что такое облачные технологии, что было до появления Интернета и как надёжно хранить собранные данные. Также школьники познакомятся с профессиями людей, которые работают с этими технологиями. Показательный открытый урок для семиклассников пройдёт 4 декабря в гимназии №16.

Школьников ожидает интересный сюжет про школьницу, которая научилась программировать робота для прокладывания и диагностики сетей и облачных сервисов. Урок включает онлайн-тренажёры для трёх возрастных групп: для начального звена, среднего звена и для старшеклассников.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», предыдущий открытый «Урок цифры» состоялся в рамках XII Тюменского цифрового форума и выставки «ИНФОТЕХ-2019» 13 ноября. Ребята на уроке познакомились с большими данными и особенностями такой профессии, как дата-сайентист. Спикером стал амбассадор компании Mail.ru Group Иван Корякин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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