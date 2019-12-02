От стратегической сессии, посвящённой мерам господдержки, ждут конкретных идей
От стратегической сессии, посвящённой мерам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, ждут конкретных идей и предложений по совершенствованию механизма взаимодействия и поддержки предпринимателей. Результатом станет достижение целей, обозначенных национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». Об этом заявил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов.
- Формат стратегической сессии не нов для Тюменского региона, диалог власти и бизнеса уже проходил в таком формате, но от сегодняшнего мероприятия мы ждём конкретных идей, - отметил он на стратегической сессии, которая прошла 2 декабря в Тюменском технопарке.
Как отметил представитель фирмы «Керхер» Алексей Колычев, стратегическая сессия – хороший инструмент для построения диалога между предпринимателями и государственных структур.
- Очень хочется, чтобы что предложенные сегодня идеи не осталось на уровне обсуждений, а нашли применение и развивались, и меры господдержки расширялись и подстраивались под потребности предпринимательского сообщества, - рассказал предприниматель.
Вместе с предпринимателями представители госсектора проанализировали сервис получения госуслуг в сфере бизнеса, совместно искали пути решения проблем, выявили болевые точки и получили обратную связь.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что на стратегической сессии особое внимание уделили предпринимателям, которые раньше не пользовались мерами государственной поддержки. Коллеги проецировали путь бизнесмена к центру «Мой бизнес» - от получения информации о существовании центра до принятия решения и выборе меры господдержки.
ИСТОЧНИК KP.RU