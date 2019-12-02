В Тюменской области прошла стратегическая сессия с технологией дизайн-мышления

2 Дек. 20:09 2019-12-02T20:09:42+03:00

Мероприятие состоялось в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы»

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Стратегическая сессия, посвящённая мерам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, состоялась сегодня, 2 декабря на площадке Тюменского технопарка. Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Тюменской области и АО «Деловая среда», в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственно поддержки предпринимательства Тюменской области, регион стал одним из 20-ти отобранных субъектов РФ для проведения уникальной стратегической сессии по методологии дизайн-мышления. Уникальный формат предусматривает совместную работу предпринимателей и представителей госсектора.

Особое внимание на сессии уделили предпринимателям, которые раньше не пользовались мерами государственной поддержки. Коллеги проецировали путь бизнесмена к центру «Мой бизнес» - от получения информации о существовании центра до принятия решения и выборе меры господдержки. Такое знание поможет точнее доносить информацию о новых возможностях, предоставленных государством бизнесу, и улучшить процесс коммуникации власти и бизнеса.

По словам руководителя направления по обучению госсектора «Деловая среда» Жанны Хайрединовой, стратегические сессии проводятся для оптимизации сервиса при оказании господдержки предпринимателям.

- Стратегическая сессия с технологией дизайн-мышления даёт возможность госслужащим понять, как предприниматель воспринимает сервисы и механизмы получения господдержки, соответствуют ли они потребностям предпринимательского сообщества, какие трудности возникают при получении поддержки. В результате довольны все: госсектор понимает, какие «узкие места» стоит доработать, а бизнес чувствует, что его готовы слышать и понимать, - отметила Жанна Хайрединова.

Все озвученные предложения озвучат на итоговой конференции, которая пройдёт в декабре в Москве. После этого соответствующие коррективы будут внесены в национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU