У тюменцев есть шанс увидеть самый зрелищный звездопад 2019 года
Пик метеорного потока Геминиды ожидается с 13 на 14 декабря
У тюменцев есть шанс увидеть самый зрелищный звездопад 2019 годаФото: pixabay.com
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Самый зрелищный звездопад 2019 года – метеорный поток Геминиды – смогут наблюдать тюменцы в период с 7 по 17 декабря. Причём пик активности этого звездопада ожидается в ночь с 13 на 14 декабря.
Как сообщает «Мой портал», лучше всего наблюдать это явление ночью в ясную погоду или на достаточном расстоянии от искусственных источников света (фонарей, светящихся баннеров и т.д.).
Чтобы увидеть звездопад во всей красе, тюменцам лучше всего уехать за город.
ИСТОЧНИК KP.RU