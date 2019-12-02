2 Дек. 19:31 2019-12-02T19:31:21+03:00

У тюменцев есть шанс увидеть самый зрелищный звездопад 2019 года Фото: pixabay.com

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Самый зрелищный звездопад 2019 года – метеорный поток Геминиды – смогут наблюдать тюменцы в период с 7 по 17 декабря. Причём пик активности этого звездопада ожидается в ночь с 13 на 14 декабря.

Как сообщает «Мой портал», лучше всего наблюдать это явление ночью в ясную погоду или на достаточном расстоянии от искусственных источников света (фонарей, светящихся баннеров и т.д.).

Чтобы увидеть звездопад во всей красе, тюменцам лучше всего уехать за город.

ИСТОЧНИК KP.RU