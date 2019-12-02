Аномально тёплое начало зимы принесёт тюменцам оттепель в середине декабря
После непродолжительных холодных дней воздух прогреется до +1 градуса
Аномально тёплое начало зимы принесёт тюменцам оттепель в середине декабряФото: Татьяна Коркина
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Аномально тёплое начало зимы ожидает жителей Тюменской области. По сообщениям синоптиков, в первую неделю декабря 2019 года температура воздуха составит всего -4…-8 C, после чего в регион придёт ещё более тёплая погода – до нуля градусов.
А вот к середине декабря температура упадёт до привычных декабрьских показателей. Температура воздуха составит -17…-19 градусов, зато после ожидается оттепель. До начала января 2020 тридцатиградусных морозов можно не ждать – температура будет не ниже -10 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU