Аномально тёплое начало зимы принесёт тюменцам оттепель в середине декабря

2 Дек. 19:24 2019-12-02T19:24:00+03:00

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Аномально тёплое начало зимы ожидает жителей Тюменской области. По сообщениям синоптиков, в первую неделю декабря 2019 года температура воздуха составит всего -4…-8 C, после чего в регион придёт ещё более тёплая погода – до нуля градусов.

А вот к середине декабря температура упадёт до привычных декабрьских показателей. Температура воздуха составит -17…-19 градусов, зато после ожидается оттепель. До начала января 2020 тридцатиградусных морозов можно не ждать – температура будет не ниже -10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU