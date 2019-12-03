Погода на 3 декабря в Тюмени: ясно только вечером

СЕГОДНЯ 05:00 2019-12-03T05:00:37+03:00

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Сегодня, 3 декабря, пасмурное утро сменится в Тюмени ясным днем и безоблачным вечером. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -6, днем – минус 9-11 градусов. Вечером станет морозней на один градус. В этот день будет дуть юго-западный ветер 1-3 метра в секунду.

3 декабря почитается память святителя Прокла. Особой проблемой в прежние времена были дороги, поскольку сухая осенняя погода уже закончилась, а санный путь еще не наладился, говорили: «Матушка зима еще снегом дороги не припекла», «Не жди в этот день от дороги прока». По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня – если пойдет снег, то через полгода быть дождю.

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ИСТОЧНИК KP.RU