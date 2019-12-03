2019-12-03T05:40:39+03:00
Общество

На улице Гольцова в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Гольцова в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.На улице Гольцова в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 3 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Олимпийской и Гольцова, а также в районе дома №24 по улице Гольцова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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