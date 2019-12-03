Тюменские ребята смастерили более двух тысяч кормушек для пернатых

СЕГОДНЯ 06:20 2019-12-03T06:20:39+03:00

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В Тюмени участники конкурса «Помоги пернатым» изготовили более двух тысяч кормушек и скворечников. Итоги будут подведены в Малом зале администрации города Тюмени завтра, 4 декабря, в 15.00 часов.

На победу в конкурсе претендуют коллективы из 22 общеобразовательных и 19 дошкольных организаций города Тюмени. По условиям участникам нужно было смастерить и развесить кормушки на пришкольной территории.

– В результате совместных усилий участниками было изготовлено более двух тысяч кормушек и скворечников. Фантазии и творчеству не было границ, каждая кормушка была представлена в различных техниках с использованием разных аксессуаров и нестандартных решений, – сообщили в управлении по экологии департамента городского хозяйства администрации города Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU