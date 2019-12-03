Мед, баранина, яйцо: тюменцам предлагают закупиться на ярмарке
Тюменцев приглашают на продовольственную ярмарку. Она пройдет в предстоящую субботу, 7 декабря, на четырех площадках.
– Специализированная ярмарка проводится по следующим адресам: улица Льва Толстого, 29 (территория парковки на пересечении улиц Ямской – Льва Толстого), улица Севастопольская, 12 (Выставочный зал), улица Мельникайте, 126, корпус 2 (ТЦ «П.О.Р.Т.»), а также проспект Солнечный, 11 (ТРЦ «Заречный двор»), – рассказали в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.
В ведомстве уточнили, что на ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей города Тюмени и юга Тюменской области: мясо говядины, баранины, рыбная продукция, мед, яйцо, дикоросы. Ярмарочные площадки будет работать с 8.00 до 16.00.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU