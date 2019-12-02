Больных направляют на убой: в Тюмени у лошадей нашли опасную инфекцию

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-02T15:46:09+03:00

Вакцинация от такой болезни не проводится

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В личном подсобном хозяйстве тюменца, которое находится в микрорайоне Казарово, нашли лошадей, зараженных инфекционной анемией. Объявлен карантин.

– Болеют лошади, пони, ослы и мулы. Источником возбудителя инфекции являются больные животные. Вирус механически передается слепнями, мухами и москитами. Возможно также распространение инфекции с хирургическими инструментами и инъекционными иглами, – рассказали в Городской станции по борьбе с болезнями животных города Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что лечение больных инфекционной анемией лошадей не разработано, вакцинация не проводится. Животных направляют сразу на убой.

Тюменцам советуют соблюдать санитарный и ветеринарный контроль за состоянием животных, контролировать их перемещение, а вновь прибывших членов поголовья ставить в карантин. При обнаружении в хозяйстве «подозрительных» лошадей их немедленно изолируют и сообщают в ГорСББЖ по адресу: улица Харьковская, 77Б, или по номерам телефонов: 41-32-75, 41-94-99 (доб. 119).

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ИСТОЧНИК KP.RU