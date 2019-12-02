Директор тюменского госучреждения схлопотал большой штраф

СЕГОДНЯ 12:49 2019-12-02T12:49:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени бывший руководитель Дирекции коммунально-хозяйственного строительства оштрафован на крупную сумму. Нарушения в государственном бюджетном учреждении выявили местные прокуроры.

– Дирекция эксплуатировала газопровод по улице Советской в Тюмени, при этом заключенного договора обязательного страхования гражданской ответственности у нее не было. Кроме того, предприятие более шести лет не использовало предоставленные для строительства объектов газоснабжения два земельных участка в населенных пунктах Сетово и Бизино Тобольского района, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В отношении руководителя дирекции были возбуждены административные дела – за эксплуатацию опасного объекта в отсутствие договора обязательного страхования гражданской ответственности и за неиспользование земельного участка. Таким образом, мужчина был оштрафован на 65 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения устранены, на газопровод заключен договор страхования, а земельные участки возвращены администрации.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU