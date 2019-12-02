2019-12-02T12:49:38+03:00
Общество

Директор тюменского госучреждения схлопотал большой штраф

В отношении руководителя были возбуждены административные дела
Вадим Бегун
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В Тюмени оштрафован директор госучреждения.В Тюмени оштрафован директор госучреждения.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени бывший руководитель Дирекции коммунально-хозяйственного строительства оштрафован на крупную сумму. Нарушения в государственном бюджетном учреждении выявили местные прокуроры.

– Дирекция эксплуатировала газопровод по улице Советской в Тюмени, при этом заключенного договора обязательного страхования гражданской ответственности у нее не было. Кроме того, предприятие более шести лет не использовало предоставленные для строительства объектов газоснабжения два земельных участка в населенных пунктах Сетово и Бизино Тобольского района, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В отношении руководителя дирекции были возбуждены административные дела – за эксплуатацию опасного объекта в отсутствие договора обязательного страхования гражданской ответственности и за неиспользование земельного участка. Таким образом, мужчина был оштрафован на 65 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения устранены, на газопровод заключен договор страхования, а земельные участки возвращены администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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