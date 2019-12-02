Директор тюменского госучреждения схлопотал большой штраф
В Тюмени бывший руководитель Дирекции коммунально-хозяйственного строительства оштрафован на крупную сумму. Нарушения в государственном бюджетном учреждении выявили местные прокуроры.
– Дирекция эксплуатировала газопровод по улице Советской в Тюмени, при этом заключенного договора обязательного страхования гражданской ответственности у нее не было. Кроме того, предприятие более шести лет не использовало предоставленные для строительства объектов газоснабжения два земельных участка в населенных пунктах Сетово и Бизино Тобольского района, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В отношении руководителя дирекции были возбуждены административные дела – за эксплуатацию опасного объекта в отсутствие договора обязательного страхования гражданской ответственности и за неиспользование земельного участка. Таким образом, мужчина был оштрафован на 65 тысяч рублей.
В настоящее время нарушения устранены, на газопровод заключен договор страхования, а земельные участки возвращены администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU