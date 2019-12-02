«Едем по газонам, бордюрам и встречке»: тюменский водитель скорой рассказал о своей работе

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-02T10:34:59+03:00

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Водитель тюменской скорой Роберт Хайруллин рассказал о трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться на работе. Чтобы спасти жизнь пациенту, зачастую приходится нарушать правила дорожного движения.

Роберт Хайруллин пришел работать в скорую два года назад и сразу стал одним из лучших сотрудников. Так, мужчина занял третье место в конкурсе профмастерства, а в прошлом году в команде с медиками завоевал первое место среди выездных бригад.

Однажды он помог вытащить девушку-водителя из машины, попавшей в аварию. Однако признается, что самое сложное в его профессии – когда выбранная дорога вдруг оказывается закрытой.

– Там идут дорожные работы, которых еще с утра не было, или произошло ДТП. Тогда с разрешения старшего по бригаде отступаем от правил дорожного движения: едем по тротуарам, бордюрам, газонам, по встречной полосе, – признается водитель.

По информации пресс-службы Станции скорой помощи, количество выездных бригад увеличилось на две. В связи с этим на работу в экстренную службу приглашают водителей, имеющих удостоверение категорий B, C или B, D и стаж не менее 3 лет. Всего предлагается 10 вакансий.

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ИСТОЧНИК KP.RU