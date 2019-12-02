Погода на 2 декабря в Тюмени: город засыплет мелким снегом

СЕГОДНЯ 05:00 2019-12-02T05:00:59+03:00

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Сегодня, 2 декабря, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Начиная с середины дня будет идти мелкий снег, который к вечеру станет сильнее.

Температура воздуха ночью будет -9, днем – минус 7, 8 градусов. Вечером станет теплей на один градус. В этот день будет дуть южный, переходящий в юго-западный, 2-4 метра в секунду.

Народный прогноз погоды: 2 декабря отмечается день пророка Авдия. В народе этот день называется Авдея Радетеля. В старину говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера – это признак ранних холодов.

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ИСТОЧНИК KP.RU