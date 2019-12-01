Тюменским родителям не рекомендуют дарить детям на Новый год пластиковые окна

СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-01T17:37:52+03:00

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Тюменские психологи дали несколько советов родителям, как правильно выбрать новогодний подарок для ребёнка. Во-первых, не стоит угрожать отсутствием подарка, если ребёнок плохо вёл себя в течение года. Но все желания чада должны быть реальны и осуществимы. По словам психолога Алёны Нестеровой, если ребёнок попросил что-то нереальное, можно порассуждать, что Дед Мороз не может выполнить все желания деток, либо найти причину, по которой ребёнок не готов к такому подарку.

- Можно даже сделать так, что малыш получит записку об этом от новогоднего волшебника. В письме можно предложить выбрать из двух-трех позиций, но не больше, потому что детям всегда сложно делать выбор, - говорит Алёна.

Также психологи не рекомендуют дарить детям вещи, практичность которых осознают взрослые. К примеру, одежда может стать неудачным выбором, ведь ребёнок ориентируется не на пользу, а на удовольствие. Алёна вспоминает, что в её практике был случай, когда девочке-подростку на Новый год подарили пластиковое окно.

- Семья купила квартиру, у девочки появилась своя комната. Как раз перед Новым годом в квартире сделали ремонт. И родители объявили, что подарком на праздник будет пластиковое окно. Ребенок не оценил практичность родителей и это стало причиной семейного конфликта, - рассказала Алёна.

Прекрасным вариантом для подарка являются развивающие игрушки, однако выбирать их нужно по возрасту, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU