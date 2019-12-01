Тюменцы отправятся на последний ужин императорской семьи Романовых

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-01T15:54:59+03:00

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Премьеру спектакля под названием «Я убил царя» по пьесе драматурга Олега Богаева готовит к выходу молодёжный театр «Ангажемент». Премьерный показ состоится в клубе «Дом печати» 10 и 11 декабря и на сцене «Ангажемента» 12 декабря. Как сообщает «Вслух.ру», постановка создана при финансовой поддержке Российского фонда культуры.

В «Доме печати» горожане смогут прикоснуться к таинственной истории убийства царской семьи Романовых. Взяв наушники, тюменцы «прогуляются» по Ипатьевсокму дому, встретятся с уликами дела и услышат голоса очевидцев последних дней жизни и расстрела Романовых. В финале зритель станет свидетелем последнего ужина императорской семьи, после которого ночью она была убита.

В театре отметили, что действия, которые происходят в спектакле, основаны на реальных исторических событиях, но не являются подтверждёнными фактами.

ИСТОЧНИК KP.RU