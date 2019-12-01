Тюменцы попали в пятёрку лучших участников программы «Лидеры производительности»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-01T11:24:12+03:00

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По итогам участия в программе «Лидеры производительности», которая проводится в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» представители тюменских предприятий стали одними из лучших в России. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, программа проводится под эгидой Минэкономразвития РФ и Всероссийской академии внешней торговли.

По словам заместителя гендиректора тюменского завода «Профмодуль» Екатерины Пуртовой, в течение года три сотрудника предприятия прошли обучение по программе «Лидеры производительности». На днях прошла защита проектов: все 200 человек были разбиты на 33 команды.

- Результатом работы каждой из них являлась работа по конкретно взятому предприятию, которая включала анализ деятельности, выявление основных проблем и причин, сдерживающих рост производительности труда, поиск возможных решений и формирование плана мероприятий для их реализации. Практика проходила на «Профмодуле», - рассказала Екатерина Пуртова.

Темой работы стало обеспечение роста выручки предприятия на 15% за 2019-2021 годы за счёт увеличения объёмов производства в цехе механической обработки деталей с помощью повышения эффективности производственных процессов.

Работа тюменцев вошла в ТОП-5 лучших из 33 проектов, что дало им возможность отправиться на стажировку в Южную Корею с 16 по 21 декабря 2019. Как отметила Екатерина Пуртова, эта страна – одна из ведущих стран по такому показателю, как производительность труда. Практики, которые там используются, считаются самыми передовыми.

ИСТОЧНИК KP.RU