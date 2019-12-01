Тюменцам рассказали, что делать при аллергии на холод

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-01T09:14:43+03:00

Реакция организма на холод может проявиться при температуре от +4 градусов и ниже

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Несмотря на то, что мы живет в Сибири, все чаще у жителей региона встречается аллергия на холод. Это реакция организма на охлаждение всего тела или его частей (рук, ног). Такая аллергия проявляется красными, бордовыми пятнами или крапивницей, сопровождаются высыпания зудом, а иногда и припухлостью пальцев, рук, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Начаться аллергия может при температуре от +4 градусов Цельсия и ниже. Специфического лечения такой аллергии не существует, но пациентам нужно пройти обследование, найти слабые места в организме и понять, почему иммунитет не срабатывает и не защищает от воздействия холода.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, как профилактировать аллергию на холод. Так, перед выходом на улицу на кожу рук и лица нужно нанести защитный крем, а губы защитить гигиенической помадой. На улице дышать лучше только через нос, не ходить без шапки, шарфа и перчаток и сократить время пребывания на морозе до минимума.

Стоит отказаться и от употребления холодных напитков и продуктов. При значительной реакции организма на холод можно воспользоваться антигистаминными препаратами. Принимать их стоит только после назначения врача.

ИСТОЧНИК KP.RU