Конёк-горбунок заведёт страничку во «Вконтакте»

СЕГОДНЯ 17:48 2019-11-30T17:48:24+03:00

На ней тоболяки начнут писать новую главу сказки «Конёк-горбунок – наше время»

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В Тобольске специальная комиссия утвердила концепцию оформления города: главной темой станет ершовская сказка «Конёк-горбунок» и его герои. По словам председателя комитета по культуру и туризму администрации Тобольска Елены Распоповой, тему сказки решили продолжить в преддверии 205-летия со дня рождения Петра Ершова. Да и сам Тобольск может по праву считаться городом-сказкой.

- Известно, что Петр Ершов написал «Конька-горбунка» по детским впечатлениям. Гости города должны окунуться в сказку и в этом им поможет айдентика, которая будет размещена на световых, баннерных конструкциях по всему Тобольску, - приводит слова Елены портал «Тюменская линия».

Айдентику новогоднего оформления представили предприятиям туристической сферы и промышленности, стартовал процесс продвижения концепции. К 1 декабря оформление Тобольска выполнят в соответствии с фирменным сказочным стилем.

Отметим, что во «Вконтакте» у сказочных героев появятся собственные странички с 10 декабря. На них тоболяки начнут писать новую главу сказки «Конёк-горбунок – наше время». По итогам флешмоба планируется написать новую книгу, которую издадут в сувенирном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU