2019-11-30T16:31:22+03:00
Туризм

«Императорский маршрут» Тюменской области назван лучшей практикой в развитии туризма

Такое мнение высказала советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«Императорский маршрут» Тюменской области назван лучшей практикой в развитии туризм«Императорский маршрут» Тюменской области назван лучшей практикой в развитии туризмФото: Кира Санникова
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Правительство Тюменской области проводит работу с инвесторами по созданию необходимой инфраструктуры для размещения туристов. Об этом сообшил губернатор региона Александр Моор на встрече с участниками туристского форсайт-форума «СибирьУрал». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, благодаря активной поддержке и развитию проектов по продвижению региона каждый год растёт число туристов, посещающих Тюменскую область. В 2018 году, например, регион посетили 2,6 миллионов человек.

По словам главы региона, в Тюменской области большие бальнеологические ресурсы, связанные с минеральными источниками и грязелечебницами. Востребованы охота, рыбалка, развитие экспортных услуг в образовании и медицины.

По словам заместителя директора департамента организационного обеспечения и коммуникаций министерства экономического развития Михаила Брусиловского, в документе Стратегии развития туризма до 2030 года поставлены амбициозные задачи. Объем инвестиций в туристическую отрасль должен увеличиться в три раза, в 2,5 раза на человека вырастет количество внутренних туристических поездок.

Как отметила советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова, проект «Императорский маршрут» назван лучшей практикой в развитии туризма. По её словам, в Тюменской области налажена работа профессиональной региональной команды, в том числе по постановке событийных мероприятий.

Говоря о реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма и механизмах государственно-частного партнерства, Александр Моор подчеркнул, что основная задача Тюменской области –включиться в большой федеральный проект и получить максимальную поддержку со стороны федерального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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