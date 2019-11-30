В Тюменской области проводится профилактическая антинаркотическая работа

СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-30T14:51:43+03:00

На заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тюменской области и областной антинаркотической комиссии отметили важность такой работы

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Благодаря использованию специальной методики исследования сегодня выявляют школьников и студентов группы риска, склонных к употреблению наркотических средств. По каждому случаю ведётся индивидуальная работа, проводятся медицинские исследования на предмет употребления наркотиков. Об этом рассказали участники заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тюменской области и областной антинаркотической комиссии, которое провёл губернатор Александр Моор.

Отдельный вопрос обсуждения касался оценки текущей наркоситуации и реализации мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ. В течение девяти месяцев 2019 года органы внутренних дел выявили больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ, чем за аналогичный период 2018 года. Наибольший объём преступлений совершается с использованием Интернета. Проводится активная антинаркотическая работа в соцсетях: в 2019 году выявили 374 сайта, содержащих противоправный контент.

На совещании подчеркнули важность проведения на системной основе профилактической и воспитательной работы в школах и усиления ведомственного контроля за муниципалитетами в части профилактики наркомании.

На дорогах Тюменской области также удалось стабилизировать ситуацию. Профилактические меры принесли положительные результаты. С начала 2019 года на 8,7% снизилось число погибших в ДТП, на 20% уменьшилось число погибших в ДТП детей до 16 лет. На 22,3% стало меньше дорожных происшествий, допущенных из-за управления автомобилем пьяных лиц. Системы, работающие в авторежиме, зафиксировали более 580 тысяч нарушений правил дорожного движения. Это на 32,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU