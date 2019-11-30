Более сотни предложений туристической отрасли представили тюменцы на фестивале «Открой свою Сибирь»

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-30T11:55:09+03:00

Все желающие могут получить исчерпывающую информацию о фестивалях и концертах

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Туристический фестиваль «Открой свою Сибирь» проходит в эти минуты в тюменском Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. На одной площадке впервые представлено более сотни предложений туристической отрасли. Все желающие могут получить исчерпывающую информацию о выставках, фестивалях, концертах, гастрономических предложениях, санаториях, отдыхе и многом другом.

Например, на площадке «Атриум» проходит «Парад событий». Представители сферы туризма и досуга презентуют самые интересные мероприятия и фестивали Тюменской области. Началась презентация с рассказа о фестивале «Сны улиц», который проходит в Тюмени с 2005 года. За четырнадцать лет в музыкальных спектаклях, шествиях на ходулях, клоунаде и трюковых экспромтах приняли участие более 60 коллективов из 33 стран мира. Визитную карточку фестиваля – людей на ходулях – видят и гости фестиваля «Открой свою Сибирь».

Тёща из Ялуторовска здесь же угощает гостей блинами. Этот город считается блинной столицей России: в Ялуторовске на масленицу много лет пекут трёхметровый блин, который потом могут попробовать все желающие.

Кроме того, зрители погрузились в атмосферу Средневековья: по коридорам музея проходят реконструкции – участники фестиваля «Абалакское поле».

Напомним, туристический фестиваль проходит с 12 до 17 часов. Участников мероприятия ждёт множество призов и подарков, скидки и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU