В центре соцобслуживания населения Тюменского района здоровые сотрудники и успешный коллектив
Программу Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Тюменского района «Здоровый сотрудник – успешный коллектив!» отметили дипломом за III место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, бронза получена в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».
Конкурс предназначен для привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрации примеров достижения социально значимых целей и распространения накопленного позитивного опыта в этой сфере.
«Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2000 года и проходит в два этапа. На региональном (первый) и федеральном (второй этап) участвуют представители сторон социального партнёрства.
Отметим, что на этой неделе в правительстве региона, на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений представители КЦСОН района, в сотрудники Центра, получили заслуженную награду.
ИСТОЧНИК KP.RU