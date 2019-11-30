В центре соцобслуживания населения Тюменского района здоровые сотрудники и успешный коллектив

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-30T11:10:59+03:00

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Программу Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Тюменского района «Здоровый сотрудник – успешный коллектив!» отметили дипломом за III место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, бронза получена в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

Конкурс предназначен для привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрации примеров достижения социально значимых целей и распространения накопленного позитивного опыта в этой сфере.

«Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2000 года и проходит в два этапа. На региональном (первый) и федеральном (второй этап) участвуют представители сторон социального партнёрства.

Отметим, что на этой неделе в правительстве региона, на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений представители КЦСОН района, в сотрудники Центра, получили заслуженную награду.

ИСТОЧНИК KP.RU