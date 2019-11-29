На конференции «Диалог культур» выбирают лучшего учителя татарского языка и литературы

СЕГОДНЯ 21:32 2019-11-29T21:32:02+03:00

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В Тюменской области состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Диалог культур: формирование и развитие речевой культуры в условиях мультикоммуникативного образовательного пространства». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в рамках мероприятия состоялся региональный конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы» и фестиваль-конкурс «Лучшая школа с этнокультурным компонентом».

Школьники защитили сетевые этнокультурные проекты и соревновались в знании татарского языка и литературы, участвовали в конкурсе переводов прозы и поэзии. В первый день конференция состоялась в школе №89, во второй – в ТОГИРРО. В конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы» выступили участники, прошедшие заочный отбор из школ Тюменского, Тобольского, Вагайского, Ярковского, Нижнетавдинского районов. Победитель представит область на всероссийском конкурсе в Казани.

Напомним, в 2018 году абсолютным победителем конкурса стала учитель татарского языка и литературы Муллашинской школы Тюменского района Азалия Габдрахимова. На втором месте – учитель татарского языка и литературы Осинской школы Вагайского района Алсу Кучумова и учитель начальных классов, которая преподаёт татарский язык в Юрминской школе, Азалия Габдрахимова. «Бронза» - у учителя начальных классов, преподающей татарский язык в тюменской школе №52 города Тюмени, Лены Ильясовой и учителя татарского языка и литературы Янтыковской школы Тюменского района Римма Абуталипова.

ИСТОЧНИК KP.RU