В правительстве Тюменской области обсудили меры по противодействию коррупции

СЕГОДНЯ 21:22 2019-11-29T21:22:37+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор вчера, 28 ноября, провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Как сообщили в пресс-службе главы региона, в правительстве обсудили меры по противодействию коррупции в регионе, а также вопросы выявления и пресечения преступлений и правонарушений коррупционной направленности.

Как отметил губернатор, тема профилактики и противодействия коррупции остаётся в приоритете. По его словам, в 2019 году продолжились проверки, в том числе по выявлению конфликта интересов и скрытой аффилированности в исполнительных органах власти. Также в Тюменской области активно обучают служащих, в обязанности которых входит выполнение функций по профилактике коррупционных или других правонарушений. В этом году курсы повышения квалификации прошли 70 государственных и 230 муниципальных служащих.

Отдельный вопрос заседания – мероприятия, направленные на противодействие коррупции при осуществлении Счетной палатой Тюменской области внешнего государственного финансового контроля. По словам её председателя Дмитрия Огородникова, особое внимание уделяется сферам строительства, управления и распоряжения имуществом и земельными участками, закупок для государственных и муниципальных нужд.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских, руководитель СУ СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков и врио начальника УМВД России по Тюменской области Валерий Суворов выступили с докладами по выявлению преступлений и правонарушений коррупционной направленности, а также по выработке мер, которые должны пресекать хищения бюджетных средств.

Кроме того, во время заседания участники рассмотрели вопросы реализации в Тюменской области национального плана противодействия коррупции, утвердили план работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU