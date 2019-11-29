2019-11-29T20:54:05+03:00
Здоровье

Тюменские офтальмологи освоили уникальную методику лечения патологий слёзоотводящих путей

Стенты для восстановления проходимости слёзных путей закупили в рамках региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания медицинской помощи детям
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
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Эндоскопические операции при патологиях слёзоотводящих путей освоили в Областной клинической больнице №2. Стенты для восстановления проходимости слёзных путей закупили в рамках региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания медицинской помощи детям. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, это повысит доступность оперативного лечения для жителей региона с диагнозами «дакриоцистит» и «дакриостеноз».

При таких патологиях из-за сужения или непроходимости носолёзного канала развивается воспаление слёзного мешка. В результате текут слёзы и гной, что доставляет немало неудобств пациенту.

Новые технологии лечения врождённой непроходимости слёзных путей освоили детские офтальмологи ОКБ№2. Чтобы операция была наиболее эффективной, желательно проводить её для детей в возрасте до трёх месяцев.

- При рецидиве заболевания специалисты ОКБ №2 теперь под общей анестезией проводят эндоскопическую интубацию слёзоотводящих путей специальным трубчатым имплантатом. Во время операции врачи устанавливают в слёзоотводящие пути силиконовый стент и спускают его по естественным дренажным путям в носовую полость. Так обеспечивается физиологически присущая человеку проходимость слезы из конъюнктивального мешка в носовую полость, - рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Трубка остаётся в организме на протяжении трёх месяцев. За это время формируется новая оболочка носослёзного канала, которая сохранит проток открытым после извлечения стента. По словам детского врача-офтальмолога ОКБ№2 Виктории Алекиной, опыт установки подобных систем при травмах слёзных потоком у врачей есть, поэтому с внедрением нового вида лечения проблем не возникло.

Трубка остаётся в организме на протяжении трёх месяцев. За это время формируется новая оболочка носослёзного канала, которая сохранит проток открытым после извлечения стента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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