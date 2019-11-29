2019-11-29T19:53:40+03:00
Наука

Достижения Тюменской области, Югры и ЯНАО объединят в деятельности межрегионального Западно-Сибирского НОЦ

Научно-образовательный центр создан в рамках реализации национального проекта «Наука»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Достижения Тюменской области, Югры и ЯНАО объединят в деятельности межрегионального Западно-Сибирского НОЦДостижения Тюменской области, Югры и ЯНАО объединят в деятельности межрегионального Западно-Сибирского НОЦФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Научные достижения трёх самостоятельных субъектов РФ: Тюменской области, Югры и ЯНАО планируется объединить в деятельности межрегионального Западно-Сибирского Научно-образовательного центра, который создан в рамках национального проекта «Наука». Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, проект сложный, времени очень мало – важно не потерять набранного темпа и выстроить коммуникации между всеми участниками.

- Масштабы проектов, которые мы взяли в НОЦ, значимые, проекты большие и совершенно разные, как и стартовые условия для их реализации. Возможно, пока мы ещё не готовы показать продукты и технологии мирового уровня. Но мы точно должны понимать, что необходимо сегодня сделать, чтобы быть более динамичными, и в скором времени показать результаты движения к тем целям, которые обозначили в программе, - отметил губернатор на закрытии стратегической сессии, посвящённой организации Западно-Сибирского НОЦ мирового уровня 24 ноября.

По мнению главы региона, скорости можно достигнуть при хорошей коммуникации. Тем более, что люди, участвующие в проекте, полностью им увлечены. Чем больше плотность коммуникаций – тем лучше результат.

- В рамках сессии участники значительно продвинулись по некоторым проектам, оценили инновации, заделы по новым технологиям и направлениям. Важно, чтобы движение вперёд было не только во время проведения стратсессий, но и в последующий период, - подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», тематические фокусы, заявленные потенциальным тюменским НОЦ, приоритетны для региона. Это: цифровая трансформация нефтегазовой отрасли, биоэкологическое и социогуманитарное направления и индивидуализация в образовании. Особый акцент губернатор сделал на развитие проектов, связанных с использованием ресурсов Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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